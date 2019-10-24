Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спалах дифтерії на Закарпатті, чи готова українська медицина протистояти небезпечній хворобі; трасу Маріуполь-Запоріжжя відремонтували в рекордні терміни; імпічмент Трампа стає реальнішим, свідчення у Конгресі дедалі чіткіше доводять, що Вашингтон вимагав розслідування справи Байденів в обмін на військову допомогу Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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