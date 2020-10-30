Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову понад сім тисяч інфікованих і різко збільшилась кількість госпіталізацій; що треба взяти на дільницю, як голосувати в умовах карантину та як триватиме опитування президента; 75 років ООН. Як створили Організацію Об’єднаних Націй та чому зараз її називають неефективною; медицина і безпека – найсильніші сторони Вінниці.

Дивіться також випуск Фактів за 24 жовтня.

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