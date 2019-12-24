Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: суд залишив під вартою Юлію Кузьменко; після скандалу Міноборони та Укроборонпрому нарешті вдалося відновити виробництво БТРів, 12 машин уже передали армії; Зеленський попросив і пальне на заправках різко подешевшало.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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