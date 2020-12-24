Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: локдаун не скасують, але святкувати новорічну ніч ресторанам дозволили; план Швеції щодо колективного імунітету не спрацював. Громадяни критикують уряд за велику кількість смертей; Київ заполонили нелегальні паркувальники. Збирають гроші в найвідоміших місцях, а влада наче не бачить; на передовій поранені двоє наших армійців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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