Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у державній зраді підозрюють Володимира Заману – генерал-полковника, голову Генштабу України 2012-2014; МВС презентувало онлайн платформу, де будуть зафіксовані всі порушення та зловживання виборчого процесу; найкращий фільм року за версією премії Оскар – Зелена книга.

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