Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: режим надзвичайної ситуації до 24 квітня. Кабінет міністрів продовжив карантинні заходи в усій країні; коронавірус. Які симптоми повинні вас насторожити? І який алгоритм дій, якщо ви запідозрили в себе інфекцію; як доглядати за приміщенням та особистими речами, аби Covid-19 не проник у ваш дім.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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