Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в аеропорту Бориспіль очікують літак з Китаю, який привезе вакцину; Україна майже вся стала червоною, за добу понад 16 тис. нових інфікованих; колишньому депутату Семенченку оголошено підозру за створення незаконного військового формування; пандемія кардинально змінила наші споживчі звички.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.