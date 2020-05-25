Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поліцейські катували та ґвалтували жінку-свідка; уряд планує підвищити ціну на електроенергію для населення на догоду монополісту; у восьми областях карантин поки не послабили; у Києві, Харкові та Дніпрі запрацювало метро. Які правила та чи багато людей; найгірша ситуація з Covid у США, Бразилії та Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.