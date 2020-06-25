Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: найбільше стихія води вдарила по Прикарпаттю, зруйнувавши 190 км доріг і 90 мостів, уряд виділить 700 млн постраждалим регіонам на ремонт всього понівеченого; майже тисяча хворих за добу, вірус не відступає; після того, як харківські медики відмовились лікувати хворих на коронавірус, до радіаційного диспансеру пішли волонтери та інтерни; у Львові перед ЗНО виявили 32 хворих на Covid-19 учителів, їх ізолювали та замінили.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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