Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські силовики затримали російський танкер, який брав участь у захоплені наших моряків у Керченській протоці, Кремль обурений; у розпал збору зернових на дорогах ловлять тисячі порушників і збирають мільйони штрафів; українські міста закривають будинкові сміттєпроводи які порушують усі санітарні норми; прем’єр розповів, коли Україна буде готова до опалювального сезону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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