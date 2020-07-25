Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: школи готуються працювати з першого вересня. Які нові правила запроваджують; в Україні знову зросла кількість нових хворих на Covid-19. Цифра наближається до рекордної; потрапив у лікарню з Covid, а помер від інсульту. У Харкові 39-річного харків’янина відмовились приймати спеціалізовані медзаклади.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.