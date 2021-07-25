Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нова українська медаль на Олімпіаді в Токіо – бронзову нагороду виборов наш фехтувальник Ігор Рейзлін; Covid у Токіо поширюється, незважаючи на безпрецендні заходи, на Львівщині 3 випадки Дельти; свободу газону, спекотне літо редагує правила скошування і догляду за травою, не треба її коротко стригти, не бійтеся пустити в газон конюшину, ромашку чи люпин; закрита Європа, Covid та нові авіарейси спровокували арабський сплеск туризму в Україну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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