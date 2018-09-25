Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: одеська поліція затримала трьох підозрюваних у замаху на місцевого активіста Олега Михайлика; закритий бізнес та міцні кровні зв’язки – саме так працює таксі в Греції; вас продали разом з житлом, а ви не знали – скандал з квартирами вінницьких військовослужбовців.

Опубліковано Вересень, 25 в 19:43



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