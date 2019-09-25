Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: що краще: своя земля чи орендована, відкритий ринок землі може мотивувати її власників боротися та інвестувати в якість ґрунтів і зупинить нищівні засіви ріпаком; під Києвом виробляють сонячні панелі, та конкурувати з дешевими китайськими в українців виходить важко; український день на тенісному турнірі в Китаї, третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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