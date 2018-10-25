Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олег Сенцов – перший в історії українець, який став лауреатом премії Сахарова, рішення Європейського парламенту; в Азовське море зайшли два російські військові кораблі, прикордонники називають ситуацію загрозливою; Володимир Гройсман випробував залізничний експрес з Києва до аеропорту Бориспіль, уже в листопаді він доправить пасажирів до летовища всього за півгодини.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-25
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