Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: саботаж вакцинації та масові відмови батьків щеплювати дітей, за кором в Україну прийшла дифтерія, небезпечна недуга вже у Києві; у перестрілці у Харкові вбили свідка у справі Вороненкова; чому в Україні не працюють європротоколи; Леонід Кучма вручив стипендії кращим студентам Чернігівського технологічного університету.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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