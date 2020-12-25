Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні та світі; ситуація на передовій; понад 200 військових стали на захист офіцерів, підозрюваних у справі про катастрофу АН-26 під Чугуєвом; як відзначають Різдво у різних країнах під час пандемії; як правильно сортувати сміття та куди можна здавати відходи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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