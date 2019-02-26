Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зайцевій і Дронову дали максимальний термін – по 10 років тюрми; незаслужено забутий і мало кому відомий подвиг українських миротворців у Боснії на початку 90-х; Центрвиборчком влаштував тренінг для членів Окружних виборчих комісій.

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