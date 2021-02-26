Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.02.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у МОЗ повідомили, чи знайшли в Україні мутовані штами коронавірусу; в країні триває третій день вакцинації; День спротиву російській окупації Криму; президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням; у Харкові за чотири роки допотопний онкоцентр перетворили на передовий.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2021-02-26
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