Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у МОЗ повідомили, чи знайшли в Україні мутовані штами коронавірусу; в країні триває третій день вакцинації; День спротиву російській окупації Криму; президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням; у Харкові за чотири роки допотопний онкоцентр перетворили на передовий.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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