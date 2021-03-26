Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі загострення, вдень загинуло четверо наших захисників, поранено двох; МОЗ закликає швидко вакцинувати літніх людей; Емануель Макрон закликає Європу збільшити виробництво вакцин, аби протистояти Росії й Китаю, які використовують свої препарати як політичну зброю.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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