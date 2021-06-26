Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: повалені стовпи та дерева, знеструмлення, розбиті літні майданчики кав’ярень і травмовані люди – негода в Україні; обмежений рух на трасі до аеропорту Бориспіль. І це під час літніх відпусток. Як дістатися до летовища з найменшими проблемами; самим облаштувати табір, напнути намет і приготувати їжу. З міських дітей асфальту в таборі поблизу Черкас виховують справжніх козаків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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