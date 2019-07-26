Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Окружному суді Києва тривають обшуки; секретна інформація з Рейтерсу, Росія хоче змінити умови газового контракту з Україною; Віталій Кличко проти, очільнику КМДА не подобається ідея президента його звільнити та влаштувати дострокові місцеві вибори; у Миколаєві презентували оновлені БТРи; у Харкові не можуть впоратись з вандалами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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