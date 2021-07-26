Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті поранені семеро військових, один у важкому стані; Японія починає випробування ліків від коронавірусу; депутати хочуть змінити податковий кодекс; в Україні навчились виробляти екологічні пакети, які за кілька місяців розкладуться в природі; Україна зближується з Китаєм; у топах вишів – університети Києва та Львова.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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