Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні подовжили карантин і знову заборонили в’їзд іноземцям; різко збільшилась кількість померлих та значний стрибок захворюваності на Одещині; жахливий інцидент у військовій частині. Майор хизувався майстерністю водіння авто – двом дівчатам довелося ампутувати ноги.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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