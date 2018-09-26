Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін оголошує нову війну нечесним забудовникам і анонсує наступний етап медреформи; Калинівка за рік після вибухів на військових складах; в український прокат виходить музично-комедійний бойовик про Львів Шляхетні волоцюги.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-26
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