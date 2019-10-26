Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: випускники Університету повітряних сил керують винищувачами, стріляють з авіагармат та вміють влучно запускати керовані ракети; 80% прибутків він віддавав на благодійність, яким був відомий меценат Нікола Терещенко; Україна переходить на зимовий час.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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