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Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рекордно низька явка, зміцнення проросійських сил, повернення чинних мерів та скромні успіхи провладної Слуги народу – українці обрали місцеву владу; мішки з бюлетенями і втомлені члени комісій – біля тервиборчокмів величезні черги; мало вивчені наслідки Covid хвилюють учених. Хвороба дає ускладнення практично на всі органи, тому, перехворівши, не поспішайте знімати маску.

Дивіться також випуск Фактів за 26 жовтня.

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