Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нафтогаз і Газпром почали фінальні переговори про транзит газу; чи стануть українські газові сховища європейським хабом; у Харкові готуються оголосити вирок трьом звинуваченим у теракті; ціни на бензин продовжують падати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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