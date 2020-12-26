Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зменшилась кількість нових інфікованих, а от госпіталізацій ще дуже багато; у Європу вже завезли вакцину, всі країни ЄС розпочинають щеплення проти коронавірусу; черкаські лікарі розробили спеціальний комплекс вправ відновлення після коронавірусу; Олена Зеленська дала перше за рік інтерв’ю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.