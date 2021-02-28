Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежа у Чернівцях у лікарні для хворих на Covid, є жертви; вже третій день в Україні понад 8 тис. інфікованих. Найгірша ситуація на Прикарпатті; сім років без батьківщини. У Фактах історії кримських татар, які за тисячу кілометрів продовжують боротися за рідний Крим; на передовій знову поранений; у Києві 10 тис. людей мітингували на підтримку Стерненка.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.