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Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.03.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 27.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 226 хворих на Covid -19, у Вінниці заразились п’ятеро медсестер пологового будинку; Сполучені Штати вийшли в лідери за кількістю заражених – майже 86 тис., британський прем’єр Борис Джонсон теж підхопив недугу; тести на коронавірус можуть робити й українські науковці, та замість того, щоб підтримати – їх відправили у відпустку за власний рахунок, але після розголосу все змінилося.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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