Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні ситуація з коронавірусом вийшла на позитивну динаміку; репутація ВООЗ під загрозою, багато міжнародних експертів погоджуються зі звинуваченнями Трампа, що організація підіграє Китаю; Ілон Маск вперше запускає свою багаторазову ракету-капсулу з людьми; з’явились нові подробиці злочину в Кагарлику.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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