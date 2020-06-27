Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зафіксовано 948 нових випадків зараження коронавірусом; літак МН-17 був збитий над Донбасом російським БУКом – на судовому процесі у Нідерландах озвучили нові докази; людство активно шукає вакцину проти коронавірусу; при розмінуванні території на передовій підірвався український сапер.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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