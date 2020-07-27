Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: режим припинення вогню бойовики порушили, Москва заявляє, що не може гарантувати його дотримання; епідемія коронавірусу в світі прискорюється, ВООЗ скликає термінову нараду; як навчитись співіснувати з пандемією, психологи радять – просто жити, не відкладати життя і вийти з режиму постійного очікування.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.