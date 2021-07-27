Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вдалий день для України на олімпіаді в Токіо, спортсмени завоювали третю бронзову медаль; російські бойовики 15 разів відкривали вогонь по наших позиціях; церква Московського патріархату провела святковий молебень у центрі Києва; великий град в Італії пошкодив сотні машин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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