Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Івано-Франківськ та Ізмаїл потрапили в червону зону, уряд оновив карту, а РНБО до 25 жовтня прогнозує втричі більшу кількість хворих; на розмінування прифронтових територій може піти до десяти років і це за умови виведення російських військ; в Укрзалізниці новий керівник; 18-ий день протистоянь у Білорусі, Путін називає умови введення своїх військ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.