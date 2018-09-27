Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напередодні бойовики 15 разів обстріляли позиції ООС; президент закликав ООН зупинити апетити Кремля в Азовському морі; нові штрафи за паркування машин у заборонених місцях – так і не запрацювали.

Опубліковано Вересень, 27 в 19:34



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