Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напередодні бойовики 15 разів обстріляли позиції ООС; президент закликав ООН зупинити апетити Кремля в Азовському морі; нові штрафи за паркування машин у заборонених місцях – так і не запрацювали.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-27
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