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Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.09.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 27.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд презентував портал єдиного громадянина Дія, поки ж держава у смартфоні по-українськи, завершується у чергах з бабусями; Україна сама того не бажаючи опинилась у центрі міжнародного скандалу. Чи може телефонна розмова Зеленський – Трамп спровокувати імпічмент останнього; 12 талановитих студентів з Дніпра, які серйозно займаються наукою отримали іменні стипендії від фонду Леоніда Кучми Україна; до нас йде потепління, з понеділка +22, однак до тепла доведеться пережити потужну магнітну бурю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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