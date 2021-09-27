Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: освітяни й державні службовці можуть потрапити в перелік професій з обов’язковою вакцинацією; без Ангели Меркель – партія очолювана канцлеркою Німеччина, показала на парламентських виборах найгірший у своїй історії результат; тотальна і безконтрольна забудова передмість Києва стала кричущою проблемою мегаполіса – звідси затори, переповнені садки та школи.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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