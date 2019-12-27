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Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в авіакатастрофі літака у Казахстані 12 загиблих, серед постраждалих є українці; полонені чекають на обмін 29 грудня; останнє засідання Кабміну, міністри радились, як наповнити бюджет і представили новий трудовий кодекс.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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