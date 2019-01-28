Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: центрвиборчком уже зареєстрував 22 кандидати в президенти, МВС створює штаб для відстеження порушень, а Факти розкажуть як проголосувати переселенцям та військовим; Норвегія інвестує мільярд доларів в українську енергетику, прем’єр Володимир Гройсман з візитом в Осло; у Франції нова сила – червоні шарфи вийшли на акцію проти насильницьких методів жовтих жилетів.

Опубліковано Cічень, 28 в 19:46



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