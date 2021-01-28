Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: народжувати з рятувальниками. Через негоду на Одещині породілля не могла виїхати до пологового будинку, допомогли надзвичайники; Леоніду Каденюку сьогодні б виповнилося 70 років. Яким був професійний шлях астронавта; гнила картопля і запліснявіла курятина. Такими продуктами годують дітей у школі на Харківщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (28.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (28.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (28.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (28.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (28.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (28.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.01.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка