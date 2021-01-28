Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: народжувати з рятувальниками. Через негоду на Одещині породілля не могла виїхати до пологового будинку, допомогли надзвичайники; Леоніду Каденюку сьогодні б виповнилося 70 років. Яким був професійний шлях астронавта; гнила картопля і запліснявіла курятина. Такими продуктами годують дітей у школі на Харківщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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