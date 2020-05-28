Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Академії наук заявляють, що Україна подолала пік захворюваності на коронавірус; у США та Бразилії – найскладніша ситуація з коронавурусом; у світі стрімко дешевшає газ, ціна в Україні найнижча за 15 років; Ілон Маск називає український Зеніт однією з найкращих ракет у світі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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