Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нинішні дані коронавірусу – в п’ятірці найвищих за липень: 919 нових випадків. У Європі, схоже, починається друга хвиля пандемії; Covid-19, розмови про відставку, реформа екстреної допомоги – гість програми Факти міністр охорони здоров’я Максим Степанов; негода цього року ніяк не покине Західну Україну: там знову штормове попередження, грози, град, зливи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.