Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у катастрофі літака на Прикарпатті загинув авіаінструктор і троє американців; смертність від коронавірусу зросла на 21%; у Києві запустили 13 маршрутних автобусів на Троєщині; найкращі абітурієнти отримали повідомлення про зарахування на бюджет; по усій країні почали відкриватись казино та зали гральних автоматів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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