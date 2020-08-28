Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у світі понад 24 млн хворих, спокійний осередок – Північна Європа, у Данії в серпні до сотні інфікованих за добу, в Норвегії одужали майже всі заражені; уряд таки зробив виняток для іноземців, які можуть в’їхати в Україну; сотні тисяч п’яних водіїв уникають покарання через прогалини в законі; прихильники здорового харчування вибирають м’ясо індички – воно нежирне, не алергенне, насичене вітамінами і містить гормон щастя.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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