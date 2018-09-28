Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ, Мінськ, Вільнюс, Рига – з Києва вирушив потяг 4-х столиць; кращі студенти НАУ отримали стипендії від Фонду Леоніда Кучми Україна; Швеція і Нова Зеландія за крок до 4-денного робочого тижня.

Опубліковано Вересень, 28 в 19:31



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