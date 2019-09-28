Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: процедура імпічменту Трампа, відставка спецпредставника по Україні Волкера та виклики на допити перших осіб США; у Києві вчені влаштували малечі науковий пікнік; взаємозв’язок курсу гривні та споживчих цін; вчитися в Україні чи за кордоном, де кращий рівень викладання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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