Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Брюсселі тривають переговори про продовження транзиту російського газу територією України; у Києві та Ужгороді – дифтерія, а в Чернігові – гепатит А; на Луганщині маршрутники-нелегали витісняють офіційних перевізників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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