Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові суд відпустив терористів, бо ті у списках на обмін полоненими з Росією; 5 років очікувань і нарешті є надія. Родина з Київщини сподівається завтра побачити свого сина і чоловіка; Нафтогаз і Газпром уклали мирову угоду. Україна відмовилася від семи з половиною млрд штрафних доларів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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